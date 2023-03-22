مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

استقبل مستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية، جثة شخص و12 مصابا في حادث مروع على الطريق الإقليمي، إثر تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، وجرى رفع حالة الطوارئ في المستشفى لتقديم العلاج للمصابين، خاصة مع وجود حالات خطيرة.

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للمصابين

وأكد مصدر طبي في مستشفى أشمون، أنه فور استقبال المصابين في الحادث، جرى رفع حالة الطوارئ لإنقاذهم بالتدخل الطبي العاجل، موضحا أنه مبدئيا الإصابات تتراوح بين كسور وجروح واستباه في نزيف داخلي، مشددا على أن حميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفى، في ظل تواجد جميع الأطقم الطبية.

وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين أصحاب الحالات الخطيرة يجرى تحويلهم إلى المستشفي «التعليمي، والجامعي» في مدينة شبين الكوم، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تؤدي دورها على أكمل وجه.

مدير الأمن يتلقي إخطارا بحادث الطريق الإقليمي في المنوفية

وتلقى اللواء حاتم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون، يفيد باستقبال المستشفى جقة شخص وعدد من المصابين في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص ونقل، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.