إصابة 25 شخصا في حادث جنوح سفينة بإسكتلندا بسبب شدة الرياح

أدت رياح قوية اجتاحت عاصمة إسكتلندا «إدنبرة»، اليوم، إلى قلب سفينة بحث عملاقة على جانبها، بينما كانت ترسو في ميناء بمدينة «ليث» الساحلية.

إصابة 25 شخصا جراء الحادث

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، عن خدمة الإسعاف الإسكتلندية قولها، إن الحادث تسبب في إصابة 25 شخصا، مضيفة أنه جرى نقل 15 منهم إلى المستشفيات، بينما جرت معالجة البقية في المكان.

وقالت السلطات الإسكتلندية، إنها أطلقت عملية إنقاذ كبرى في رصيف «إمبيريال» بميناء «ليث» في إدنبرة، بعدما انحرفت السفينة نحو جانبها الأيمن، مضيفة أن السفينة مالت بنسبة 45 درجة على رصيف الميناء.

وقال آدم مكافي عضو في مجلس «ليث»، إن السفينة جنحت جانبا، بسبب الرياح القوية التي هبت على المنطقة، واصفا الحادث بأنه كان «مروعا» لمن في داخل السفينة.

و«بيتريل»، هي سفينة بحث أطلق عليها هذا الاسم، وكانت ملكا لرجل الأعمال الأمريكي الراحل بولن ألين، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وعمل على تجهيزها قبل رحيله.