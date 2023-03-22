مصرع مُسن دهسًا أسفل عجلات سيارة مسرعة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي مُسن مصرعه دهسًا ظهر اليوم الأربعاء، أسفل عجلات سيارة مسرعة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، أثناء عبوره الطريق؛ إذ عبر الطريق أمام السيارة فجأة فاختلت عجلة القيادة في يد السائق ولم يتمكن من التوقف، فصدمه ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي أمام المارة، وهرع الجميع لإزالة الجثة من الطريق، ووضعها على جانب الطريق لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بمصرع مسن

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمصرع شخصًا أسفل عجلات سيارة مسرعة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، الذي وقع أمام موقع البترول على طريق أسيوط الغربي بدائرة مركز الفيوم، وتبينّ مصرع مسن مجهول الهوية، ولا يحمل بطاقة شخصية، في منتصف العقد السادس من العمر، إثر دهسه أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة المسن إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بالنشر بأوصاف الجثة لتحديد هويته وتسليم جثمانه لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب استخراج تصاريح الدفن، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.