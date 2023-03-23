ساعات قليلة تفصل المسلمين على بدء صوم أول أيام شهر رمضان المبارك، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها، فضلًا عن معرفة موعد المغرب من أجل الإفطار في الميقات الصحيح.

موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لأول أيام شهر رمضان 2023، الذي ينطلق فجر اليوم الخميس، ويبدأ الصوم مع أذان الفجر في الساعة 4:33 فجرًا، ويختتم الصوم مع صلاة المغرب في 6:13 مساءً الذي معه يمكن للصائم أن يتناول الطعام وشرب المياه.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وبرزت مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم الخميس 1 رمضان، الموافق 23 مارس، لتأتي كالتالي:

الفجر 4:33 صباحًا.

الشروق 6:01 صباحًا.

الظهر 12:07 مساءً.

العصر 3:35 مساءً

المغرب 6:13 مساءً.

العشاء: 7:32 صباحًا.

ومن جهته، أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أعضاء جهاز المتابعة، بمضاعفة الجهد المبذول هذه الأيام لتهيئة المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المعظم.