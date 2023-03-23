يبدأ خلال ساعات عرض الحلقات الأولى لعدد من الأعمال الدرامية، لذا يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الكوميديا من بينهم رحمة أحمد فرج، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي رمضان 2023

ويتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، حيث يعرض وقت الإفطار بشكل حصري على قنوات ON، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT» الرقمية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7

ويُعرض مسلسل الكبير أوي7 عبر شبكة قنوات ON حصريا، وتتم الإعادة على قناة ON DRAMA، وترددها 11861 رأسيا خلال شهر رمضان.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتشهد أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7 للفنان أحمد مكي عديدا من المغامرات الكوميدية بينه وبين زوجته «مربوحة»، بعد أن تسلل بينهما الملل، لتتوالى الأحداث بشكل كوميدي.