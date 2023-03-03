الجمهور يحتفي بأغنية «ولعانة» من مسلسل «الكبير أوي7»: إبداع في كل حاجة

خلال الساعات الماضية أصبح الفنان أحمد مكي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه أغنية «ولعانة» من مسلسل الكبير الجزء السابع المقرر عرضه في رمضان 2023.

كلمات الأغنية

وجاءت أغنية «ولعانة» لأحمد مكي على طريقة الراب، وشاركه فيها أبطال المسلسل، وتقول كلماتها: «مابلبسش براندات من برا made in Egypt تيله طويله أنا شاري.. قفشه من قفشات سعيد صالح عندي.. أقوي من 100 فيلم لجيم كاري.. 3 حاجات ماكلهومش واصل الأوانطة والسوشي والكاري.. ومهما عليت أنا في الدنيا لسه بسأل علي صميدة جاري.. انسي الأيس كوفي فرابتشينو موكا لاتيه قلبي في شاي العصاري رجاله أفعال لا أقوال».

رد فعل الجمهور على أغنية ولعانة

وتميزت أغنية «ولعانة» بإخراجها الرائع الذي يمزج بين الكوميديا والخيال معبرة عن الحالة التي يعيشها الكبير وأبطال المسلسل، ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور حيث تداولوا مقاطع صور منها، معبرين عن فرحتهم بطرح الجزء السابع من المسلسل، ورد أمجد بركة في تغريدة له عبر تويتر على أغنية «ولعانة»: «تصدق بالله بتفرج علي المسلسل كله من أول جزء بقالي أسبوعين و حاسس إني بتفرج عليه من الأول»، وأضاف محمد عزت: «طول عمرك بتعمل عظمة يا مكي، الأغنية مكسرة اليوتيوب إن شاء الله احسن مسلسل في رمضان 2023.. تحية طلعه من القلب».

وتوالت التعليقات على الأغنية: «حقيقي الأغنية جميلة أوي وإبداع في كل حاجة إخراج وتمثيل وغناء مفيش زيك بجد.. الكبير رجع بأقوى انطلاقة عاش يا كبير يا أكبر رابر في الوطن العربي والعالم.. يا قلبي على الجمال دايمًا مبدع يا مكي ولعانه أووي».

الجزء السابع من مسلسل الكبير

ويعرض الجزء السابع من مسلسل الكبير على قناة ON خلال شهر رمضان المقبل، وتدور قصته حول الخلافات والمشاكل الزوجية في إطار كوميدي بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ولاقى الجزء السادس من العمل قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه التوأم، ويقرر الزواج من مربوحة لتساعده في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات ويقرر العمل يوتيوبر.