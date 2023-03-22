قصة مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023.. تفاصيل كوميدية

يترقب الجمهور قصة مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء السادس في رمضان الماضي، وظهور شخصية «مربوحة» التي قامت بدورها رحمة أحمد، وحصلت على جائزة بسبب الشخصية من قِبل مهرجان القاهرة للدراما في سبتمبر الماضي، فضلًا عن ظهور شخصية «العترة» نجل الكبير أوي، وقام بدوره الفنان مصطفى غريب.

قصة مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

قصة مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، تشهد تفاصيل كوميدية جديدة بين الكبير أوي، وزوجته مربوحة وذلك بعد مرور سنوات على زواجهما، فيما يظل «العترة» كما هو بنفس الجسد والحجم الضئيل بعد تحوله في الجزء السادس، وتفكر الكبيرة فحت المعروفة بقوتها وجبروتها في الزواج، لكن هل تتزوج بالفعل أم مجرد تفكير؟ يتضح ذلك خلال الأحداث.

السقا ضيف شرف في الكبير أوي

وتشهد قصة مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد السقا، حيث يكون متواجدًا في مزرعة خيول، ويمتطي حصانًا، ويدور حوارًا كوميديًا بينه والفنان أحمد مكي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023

مسلسل الكبير أوي الجزء 7 والذي يعرض على شاشة قنوات ON وON دراما، بخلاف منصة WATCH IT الإلكترونية، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، إخراج أحمد الجندي.