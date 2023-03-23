موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الخمیس 2023-3-23

تبدأ ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك من بعد صلاة الفجر، ويتساءل المسلمون عن موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 2023-3-23، إذ أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في مؤتمر صحفي، أن اليوم الخميس هو أول أيام الشهر الكريم وذلك بعد استطلاع الهلال رسميًا.

أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخمیس 2023-3-23

وتقدم «الوطن» لقرائها، موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد الخمیس 2023-3-23 على النحو التالي، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وموعد أذان الفجر أول يوم رمضان في بورسعيد 4:25 دقيقة صباحًا، والشروق 5:35 صباحًا، الظُّهْر 11:58 صباحًا، العَصر 3:26 مساءً، المَغرب 6:03 مساءً والعشاء 7:22 مساءً.

ويبدأ موعد إقامة الفجر في بورسعيد اليوم في الساعة 4:25 صباحًا، إذ يصطف المصلون خلف الأئمة في المساجد وساحات الصلاة الكبرى بمختلف أحياء المحافظة، لأداء الفريضة والدعاء والابتهال إلى المولى عز وجل.

عدد ساعات الصوم في بورسعيد اليوم

يبلغ عدد ساعات الصیام الیوم الخمیس 2023-3-23 في بورسعيد، حوالي 14 ساعة صيام، تبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:25 صباحًا وتنتهي في 6:03 مساءً.