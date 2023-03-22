موعد أذان الفجر بمحافظة كفر الشيخ في أول أيام رمضان.. وتوقيت الإمساك

مع فجر أول أيام شهر رمضان المعظم، الذي يحظى بالكثير من الروحانيات، يتوافد الألاف من المصلين إلى بيوت الله لأداء الصلاة والذكر في الساعات الاولى من الشهر المبارك، وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة كفر الشيخ

ويكون موعد أذان الفجر بمحافظة كفر الشيخ في أول أيام رمضان، عند الساعة 04:29 صباحاً، بينما الشروق الساعة 5:57 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، إذ يجري تحديد مواقيت الصلاة، بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد السحور والإمساك قبل أذان الفجر

وفيما يتعلق بـ موعد أذان الفجر بمحافظة كفر الشيخ في أول أيام رمضان، يحدد موعد السحور عند الساعة 2:09 صباحا، والإمساك عند 4:09 قبل الفجر، خاصة أنه مع أول أيام رمضان الخميس يبدأ الصائمون برنامجهم في شهر رمضان، وذلك من خلال العديد من الطقوس الروحانية، التي ترتبط بصلاة التراويح والسحور والفجر والمغرب والإفطار، وكذلك قراءة القران الكريم في هذا الشهر العظيم المبارك.