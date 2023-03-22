موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة بني سويف 

يسعى أهالي محافظة بني سويف، لمعرفة مواعيد أذان الفجر خلال شهر رمضان الكريم، حيث أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في مؤتمر صحفي أن غدًا الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان.

مساجد بني سويف تستعد لاستقبال المصلين في أول فجر في رمضان

وتستعد مساجد بني سويف لاستقبال المصلين، في أول أيام الشهر الكريم ابتداء من صلاة التراويح اليوم الأربعاء، ثم صلاة أول فجر في الشهر الكريم، مرورا بباقي الأوقاف وموعد أذان المغرب، حيث ترتبط صلاة المغرب بموعد الإفطار خلال الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف أول يوم رمضان

وتقدم «الوطن» لقرائها في محافظة بني سويف موعد أذان الفجر اليوم على النحو التالي، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان ببني سويف 4:35 الرابعة و35 دقيقة صباحًا.

موعد أذان المغرب الخميس أول أيام شهر رمضان في محافظة بني سويف 6:08 السادسة و8 دقائق مساءًا

سحور أول أيام شهر رمضان في بني سويف

ويحرص أهالي محافظة بني سويف، على إعداد وجبة سحور مميزة في أول أيام الصوم، لتكون مشبعة وتساعد الجميع على تحمل الصيام في أول أيام الشهر الكريم، التي لا تخلو من الزبادي والفول والجبن.