بدأت ليالي شهر رمضانية المبارك، وسط أجواء روحانية جميلة واستعدادات لأداء الصلوات والفرائض، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة المنوفية، لإقامة الصلاة والإمساك عن تناول الطعام والشراب، في أولى ليالي الشهر الكريم .

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة المنوفية

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، في بيان لها موعد أذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة المنوفية، الذي يحل علينا في تمام الساعة الرابعة و 31 دقيقة، مع تحديد موعد الإمساك عن تناول الطعام في تمام الساعة الرابعة و11 دقيقة فجرا، على أن يكون موعد السحور في تمام الساعة الثانية و11 دقيقة.

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان

ويستعد المواطنين لموعد أذان الفجر أول أيام رمضان إذ عكفت مديرية الأوقاف في المنوفية عن طريق تطهير وتنظيف المساجد والتأكيد علي تواجد الأئمة والعمال في الصلوات.

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، أن كافة المساجد مستعدة لأداء كل الفروض وصلاة التراويح علي مستوى كافة المساجد في جميع المراكز والقرى والمدن، وتم التأكيد علي ضرورة صيانة المساجد قبل شهر رمضان والتشديد على الاهتمام بالنظافة الدورية .

عدد ساعات الصوم

وأكدت هيئة المساحة المصرية، أن عدد ساعات الصوم في محافظة المنوفية تبلغ 14 ساعة كاملة من وقت أذان الفجر وحتى موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب التي تكون في تمام الساعة السادسة و 11 دقيقة .