البابا توضروس يهنئ الرئيس والمصريين والمسلمين في كل العالم بشهر رمضان

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وعموم المسلمين في كل العالم، بحلول شهر رمضان، أثناء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تهنئة البابا تواضروس بشهر رمضان

جاءت نص تهنئة قداسة البابا كالتالي: «أنتهز هذه الفرصة لأهنئ أخوتنا المسلمين ببداية شهر رمضان، وهو شهر للصوم والعبادة وانسحاق النفس، وتنمية مشاعر التوبة في قلب الإنسان.. نهنئ كل المصريين أخوتنا وكل المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس، ونهنئ كل الشعوب الإسلامية بهذا الشهر، الذي يعد شهر للفرح والتوبة وللصلوات والعبادة، وينتهي بعيد الفطر المبارك.. كل أحبائنا في كل مكان بخير وصحة وسلام»

العظة الأسبوعية للبابا تواضروس

وجاء ذلك خلال العظة الأسبوعية، للبابا تواضروس الثاني، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي بثت من خلال القنوات الفضائية القبطية، والصفحات الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.