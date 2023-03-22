مصرع مسن في حادث تصادم سيارتين على طريق الرحمانية بالبحيرة

لقى مسن مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق دمنهور الرحمانية أمام مسجد الزواوي في البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث تصادم في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بنطاق دائرة مركز شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع مسن وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «محمود محمد أحمد بلتاجي»، 63 سنة، مقيم، منشية سلام بمركز الرحمانية، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام وتحت تصرف التى تولت التحقيقات في الحادث.