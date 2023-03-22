قصة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023.. حكاية صفية الفارس

يترقب الجمهور معرفة قصة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، الذي يعرض على قناة الحياة، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والمفاجآت وتدبير المكائد التي تقلب الأحداث وتدخل الجميع في صراع شرس، ويسعى كل طرف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

قصة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023

وتتناول قصة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حياة الدكتورة صفية الفارس، وتقوم بدورها الفنانة روبي، التي تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، ولكنها تصبح في منصب العمدة، في مفاجآة تترتب عليها أزمات، لتجد نفسها محاصرة بكثير من المشكلات.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك روبي بطولة مسلسل حضرة العمدة، كل من محمود عبد المغني، سميحة أيوب، أحمد رزق، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، دينا، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، زينب العبد، محمد مهران.

قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج شركة فنون مصر، ومن المقرر عرضه على قناة الحياة، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.