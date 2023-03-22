مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى.. أحمد فهمي يعثر على لغز أسفل مقام السلطان

يتواصل تطور الأحداث في مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى، بالكشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بالعمل الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في مسلسلات رمضان 2023، بعد انطلاق عرضه منذ قليل عبر قناة الحياة.

وفي مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى، بدأ ظهور الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية حامد، الذي ذهب لتعلم صناعة النحاس مع الفنانة ميسرة، خارج البلد الذي يعيش فيه، وخلال تواجده هناك ذهب عدد من الأشخاص يترأسهم الفنان أحمد وفيق، للبحث عن شيء أسفل مقام السلطان حامد، لكنهم بعد أن حفروا حفرة كبيرة لم يجدوا شيئا فوضعوا المقام فوقها وذهبوا.

مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى.. أحمد فهمي في حيرة

وعندما عاد حامد مرة أخرى الى المقام خلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى، اكتشف الأمر، لكنه سقط فى الحفرة وخلال سقوطه وجد ورقة مكتوب عليها بلغة غريبة لم يتمكن من قراءتها، قائلا: «هي ناقصة ألغاز»، ليزداد أمر المقام غموضا بالنسبة له.

ويأخذ حامد الورقة التي وجدها ويذهب بها إلى ميسرة لتساعده ولكنها تخبره بأنها مكتوبة باللغة الفرنسية وهي لا تجيدها فتستعين بسارة المرشدة السياحية التي تجيد الحديث باللغة الفرنسية وتجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، وتخبره بأن الورقة منذ الحملة الفرنسية ومذكور بها جمل عن نابليون وحامد والمقام، لكنها لا تتمكن من قراءتها بشكل كامل وستستعين بدكتور تعرفه وهنا يكون الظهور الأول للفنان محمود قابيل الذي يجسد شخصية الدكتور.