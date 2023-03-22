أحمد السعدني يعلن مواعيد عرض مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة

كشف الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن مواعيد عرض مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع والقنوات الناقلة

ونشر أحمد السعدني البوسترات الدعائية للمسلسل وعليها مواعيد وقنوات العرض معلقًا: «كل سنة وحضراتكم طيبين الحلقة الأولى الليلة».

ويتم عرض المسلسل الليلة الساعة العاشرة على قناة الحياة والساعة الحادية عشرة والنصف على قناة أون.

أبطال مسلسل «سره الباتع»

ويضم مسلسل «سره الباتع» عددًا كبيرًا من النجوم في مصر والوطن العربي، حيث يضم المسلسل أكثر من 60 فنانا من بينهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، المسلسل مأخوذ عن قصة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس.