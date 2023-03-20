تفاصيل شخصية ريم مصطفى في مسلسل «سره الباتع» .. صور

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تخوض النجمة ريم مصطفى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل «سره الباتع» المقرر عرضه على قناتى ON والحياة ومنصة Watch it، وتجسد ريم خلال أحداث العمل شخصية سارة التي تعمل مرشدة سياحية وتبحث عن سر السلطان حامد وذلك من خلال ورقة قديمة بها العديد من الألغاز الخاصة بمقاومة السلطان حامد للحملة الفرنسية.

ريم مصطفى و مسلسل «سره الباتع»

وانتهت ريم مصطفى يوم الأربعاء الماضي من تصوير دورها بالكامل في المسلسل المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.