خالد يوسف لـ قناة الحياة: مسلسل «سره الباتع » التجربة الأصعب في مشواري

كشف المخرج خالد يوسف، مخرج ومؤلف مسلسل «سره الباتع »، عن كواليس العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، قائلا إنه لم يجد صعوبة في أن يكون مؤلفا ومخرجا للعمل الفني في نفس الوقت، إذ جمع بينهما في كثير من الأعمال السينمائية.

خالد يوسف: لم أكن متحمسا لدخول الدراما

وأضاف «يوسف»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه لأول مرة يخوض تجربة الإخراج والتأليف في الدراما التلفزيونية، لافتا أنه لم يكن متحمسا للدخول للدراما إلا بموضوع يكون جديرا لذلك.

وأشار إلى أن هناك دراما تحتمل 7 حلقات وأخرى 10 حلقات، وبالتالي ليس كل المسلسلات تحتمل 30 حلقة، لافتا أن ما شجعه على تصوير مسلسل 30 حلقة هو أن الدراما به تحتمل 60 حلقة وليس 30 فقط.

خالد يوسف: «سره الباتع» أصعب تجربة خضتها

ولفت أن أصعب تجربة خاضها كانت في مسلسل «سره الباتع» نظرا لطولها، إذ استغرق العمل 18 أسبوعا، تمثل في 5 أشهر تصوير، كما أنه لا يوجد في المسلسل مشاهد سهلة.