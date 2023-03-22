مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «سره الباتع» لحسين فهمي وأحمد مطاوع

أعلن الإعلامي محمد شردي، عرض أولى حلقات مسلسل «سره الباتع» على قناة «الحياة» الساعة الساعة 10 مساء، كما يعرض المسلسل على قناتي «ON» و«ON DRAMA» في الساعة 11:30 مساء اليوم.

أول عمل درامي

وكشف المخرج خالد يوسف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» بأن تصوير المسلسل متبقي عليه يومان فقط، لافتا أن المسلسل يعد تجربته الأولى في عالم الدراما التلفزيونية.

مسلسل سره الباتع

ويضم مسلسل «سره الباتع» عددا كبيرا من نجوم الفن من الوطن العربي، أبرزهم: حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.

ومسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي، يحمل توقيع المخرج خالد يوسف، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، ضمن مجموعة قصصية بعنوان «حادثة شرف».