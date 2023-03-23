القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023.. بطولة أحمد فهمي

مع بداية عرض الحلقة الأولى وتطور الأحداث بشكل كبير يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023 الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف، السباق الرمضاني للمرة الأولى.

وفي تفاصيل القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023، سيكون العرض الأول عبر قناة الحياة يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء، وسيعرض أيضا عبر خلال قناة أخرى.

القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023

وسيكون العرض الثاني لمسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف عبر قناة on، الساعة الحادية عشر والنصف مساء، لكي يتمكن الجمهور من متابعته حال فاتهم العرض الأول.

يذكر أن مسلسل سره الباتع بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحسين فهمي وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وريم مصطفى ومحمود قابيل، وعدد آخر من الفنانين.