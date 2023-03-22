أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى في رمضان 2023.. كرامات السلطان حامد

انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل سره الباتع، الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف، السباق الرمضاني للمرة الأولى، ويذاع عبر قناة الحياة، ونستعرض أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى في رمضان 2023.

انطلقت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى في رمضان 2023، من إحدى قرى ريف مصر الذي كان حديثهم الأول كرامات السلطان حامد ليظهر في أولى المشاهد الفنان كريم فهمي، الذي يجسد شخصية رضوان ويرزقه الله بولد ولكنه يخاف أن يموت مثل أولاده الذين رحلوا من قبله، لكن ينصحه والده بأنه يسميه حامد، على اسم السلطان لكي يباركه الله ويعيش ويجعلوا له «ندر».

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الأولى في رمضان 2023

وبالفعل يطلق رضوان ضمن أحداث مسلسل سره الباتع على ابنه اسم حامد، ويكبر في السن، لكن يرحل والده رضوان، وتصاب أمه بمرض، ويطلب منه جده الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله، بأن يذهب ويضع شمعا في مقام السلطان حامد، بسبب الندر، وبالفعل يذهب ويضع الشمع، ويعد مقام السلطان بأنه لن يتخلف مرة أخرى عن وضع الشموع فتتحسن صحة والدته.

ولكن يظل حامد منشغلا خلال الأحداث بمعرفة من هو السلطان حامد، ويتوجه بالسؤال لكل من جده ومعلمه، لكن لا يجد إجابة ويستمر في البحث عن حقيقة الأمر، خاصة أنه وجد أن هناك أكثر من مقام للسلطان حامد، فيقرر أن يذهب للنوم بجوار المقام ويطلب منه أن يأتي له في الحلم، ويخبره بحقيقة الأمر، وعندما ينام ويستيقظ يصبح حامد في سن أكبر، ويكون هذا الظهور الأول للفنان أحمد فهمي، الذي يجسد شخصيته في العمل.