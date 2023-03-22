نجاحٌ كبير حققة الفنان أحمد مكي من خلال مسلسله الكوميدي الكبير أوي، الذي يُعرض الجزء السابع منه عبر قناة on، في رمضان 2023 يوميا عقب أذان المغرب، ويشارك في البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم رحمة أحمد حسن ومحمد سلام، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي على قناة on في رمضان 2023

و يعرض مسلسل الكبير أوي 7 حصريا على قناة ON، ومنصة «وواتش إت»، إذ يعرض المسلسل يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:30 عقب أذان المغرب، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي، يستكمل الفنان أحمد مكي مواقفه الكوميديا مع زوجته وشقيقيه، ويتخلل الأحداث عدد من المواقف الكوميدية بين الكبير وزوجته مربوحة بعد سيطرة الملل على حياتهما الزوجية.