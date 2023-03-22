مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور بشكل كبير انطلاق عرض مسلسل الكبير أوي من العام للعام، وأصبح أحد طقوس الأساسية في رمضان، بسبب البهجة والكوميديا التي تسيطر على أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويتساءل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7، إذ يعرض حصريا على قناة ON، ومنصة «وواتش إت»، إذ يعرض المسلسل يوميًا عقب الإفطار مباشرة طوال شهر رمضان الكريم، الساعة 6:30 عقب أذان المغرب، ويُعاد الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7

ويبحث عدد كبير من جمهور أحمد مكي عن تردد قناة on لمتابعه مسلسل الكبير أوي 7، وتردد قناة أون هو: 10864، ومعدل الترميز 27500، أما الاستقطاب: أفقي H، وتصحيح الخطأ 6/5.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 7، مجموعة كبيره من نجوم الفن أبرزهم: الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.