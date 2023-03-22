الفنانة يسرا: انتظروا مفاجآت في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

قالت الفنانة يسرا، إنها ما زالت تعمل على تصوير مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي سيعرض في رمضان، ولم تنته إلا من الحلقات الأولى منه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» على قناة CBC: «لسه مستمرين في تصوير العمل، وأخدنا أول يوم رمضان إجازة من التصوير عشان نفطر في بيوتنا، وبعدين نكمل تصوير».

يسار: فريق العمل رائع

وتابعت: «المسلسل جميل ومعايا فريق عمل جميل ورائع، وناس دمها خفيف ومش بتعمل مجهود عشان تقول إفيه، وأوقات كتير مش بمسك نفسي من الضحك، ومعانا أساتذة كبار ضيوف شرف زي بيومي فؤاد، وكذلك معانا محمد ثروت وشيماء».

واستطردت: «شيماء جميلة بشكل غير عادي ودمها خفيف جدا، ومحمد ثروت مخيف في تمثيله، والعمل فيه شباب حلوين جدا زي مايان وآدم الشرقاوي وعنبة، وعندنا مفاجآت كتير جدا».

قصة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023 من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول «سميحة» التي تعيش الخارج وتعود برفقة أبنائها إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، لتقع في عدد من المواقف الطريفة خلال رحلتها.