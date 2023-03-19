يسرا تكشف تفاصيل وكواليس مسلسلها «1000 حمد الله على السلامة»

كشفت الفنانة يسرا كواليس وتفاصيل مسلسلها الجديد «1000 حمد الله على السلامة» المقرر عرضه حصريًا على شبكة «CBC»، قائلة: «شخصيتى في المسلسل عن سيدة مصرية كانت تعيش خارج مصر ثم قررت العودة للحصول على ميراث زوجها بصحبة أبنائها فى المسلسل وهما الفنانين آدم الشرقاوي ومايان السيد».

يسرا: أنا معتمدة على الكوميديا على شيماء سيف

قالت يسرا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذى قدمته الإعلاميات منى عبدالغنى ومها الصغير وإيمان عز الدين، على قناة «CBC»، أنا سعيدة بالعمل مع نجوم الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف، مضيفة: «عايزة أقول لكم على حاجة، أنا معتمدة عليهم الحقيقة في الكوميديا، وبعتمد على أنهم يحطوا المواقف اللى أنا أقدر أضيف عليها ريأكشن كوميدي، والحقيقة أن وجودهم ضايف لنا جدًا فى المسلسل».

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تعاونها مع شركة العدل جروب في المسلسل الجديد «1000 حمد الله على السلامة»، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر، مشيرة إلى أنها ستحرص على متابعة مسلسل «عملة نادرة» للنجمة نيللي كريم، ومسلسل الكبير للنجم أحمد مكي.

يسرا: زرت محافظات مصر كلها

أشارت يسرا، إلى أنها زارت عدد من المحافظات خلال تصوير المسلسل، منها محافظات دمياط، بورسعيد، الفيوم، مؤكدة أنها تفاجئت بمستوى التطور والتقدم الذى شهدته المحافظات المصرية خلال الفترة الماضية، مضيفة: «الحمد لله في مصر بتتطور للأحلى وللأجمل وللأرقى».