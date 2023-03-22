قصة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023.. أحداثه كوميدية

يتشوق الجمهور لمشاهدة قصة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن موعد عرض المسلسل المذاع حصريا على شبكة قنوات «CBC»، خلال موسم الدراما الرمضانية، ويضم في بطولته عدد من نجوم الكوميديا الشباب: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي بالإضافة إلى عنبة في أول تجربة تمثيلية.

وقصة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023 من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول «سميحة» التي تعيش الخارج وتعود برفقة أبنائها إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، لتقع في عدد من المواقف الطريفة خلال رحلتها.

قصة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023

وكشف فريق عمل المسلسل أن قصة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023 مليئة بالمواقف الكوميدية، ومن جانبها وجهت يسرا الشكر إلى الكوميديانات شيماء سيف، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، قائلة إنها تعتمد عليهم بشكل كبير في الكوميديا التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».