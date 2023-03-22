يترقب الجمهور القنوات الناقلة لمسلسل حمدالله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، والذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال شخصية امرأة تعود من الخارج بصحبة أبنائها بحثًا عن ميراث زوجها، وتواجه مواقف وأمورًا غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

القنوات الناقلة لمسلسل حمدالله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل حمدالله على السلامة بطولة يسرا في رمضان 2023، قناة cbc وcbc دراما، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم شيماء سيف، محمد ثروت، بيومي فؤاد، مايان السيد، أدم الشرقاوي، محمد محمود، أوتاكا، علاء مرسي.

مطرب المهرجانات عنبة سنة أولى تمثيل

وفي مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الذي تقود بطولته يسرا، يشارك مطرب المهرجانات عنبة لأول مرة بالتمثيل، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، إنتاج جمال العدل.

مايان السيد وآدم الشرقاوي أبناء يسرا

وتجسد مايان السيد، شقيقة أدم الشرقاوي، والثنائي أبناء يسرا وتعود بصحبتهما بشكل اضطراري إلى مصر بحثًا عن حقهما في ميراث زوجها، وتم تصوير غالبية المشاهد في عدد من المحافظات منها دمياط، بورسعيد، الفيوم.