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أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الأولى بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

كتب:

ياسمين محمود
08:59 ص | الخميس 23 مارس 2023
مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي

يشهد مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، أحداثت كوميدية جديدة في موسمه السابع، حيث تدور في إطار الحياة الزوجية ومشكلاتها، وكيفية التخلص من فتور الحياة الزوجية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7

ومن المقرر عرض مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، وقت الإفطار على قنوات ON، ومنصة «وواتش إت»، الساعة 6:30 عقب أذان المغرب، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يتضمّن العديد من الأحداث الكوميدية، حيث يبدأ يشعر الزوجين «الكبير أوي» و«مربوحة» بالفتور الزوجي، ما يجعل مربوحة تشك في أمر زواجه بامرأة أخرى، ويتدخل شقيقه «جوني» بينهم، ويقترح عليهم أن يذهبا إلى مستشار علاقات زوجية.

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي

ويجمع مسلسل الكبير أوي 7 عددا كبيرا من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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بقلم ياسمين محمود