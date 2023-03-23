إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص في طنطا بالغربية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى ميكروباص، على طريق مصر اسكندرية الزراعي أمام شركة سينيوريتا، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بتصادم سيارتين

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل «تريلا» وميكروباص، على طريق مصر اسكندرية الزراعي أمام شركة سينيوريتا، بمدينة طنطا.

وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وميكروباص، على طريق مصر اسكندريه الزراعي، بنطاق مدينة طنطا، وإصابة كلا من: دعاء سمير محمد عزالدين، وتبلغ من العمر 19 عاما، مقيمة ببركة السبع، وتعاني من اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، وصلاح أحمد محمد، ويبلغ من العمر 35 عاما، مقيم ببركة السبع، باشتباه كسر في الساق اليسري وجروح قطعية بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد عبدالفتاح، ويبلغ من العمر 25 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابا بجرح قطعي، بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى حسين عبدالقادر سليمان، ويبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالقدم اليمني، وسميرة مجدي عيسوي، تبلغ من العمر 22 عاما، مقيمة بأبو مشهور، مصابة بجرح قطعي في اليد اليسري والساعد، وكدمات وسحجات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع أثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.