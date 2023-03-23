مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة ماراثون السباق الرمضان، الذي يشارك فيه الفنان أحمد مكي بالجزء السابع من مسلسله الشهير الكبير أوي 7، الذي يشهد هذا العام أحداثا كوميدية عديدة بين الكبير، وزوجته مربوحة.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7

و يبحث جمهور أحمد مكي خلال الساعات الماضية عن القنوات الناقلة المسلسل الكبير أوي، وتستعرض الوطن القنوات الناقلة للمسلسل، الذي يُعرض حصريا على قناة ON، ومنصة «واتش إت»، يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:30 بعد أذان المغرب، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرا.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7 للفنان أحمد مكي يتناول هذا العام العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية، أبرزها علاقة الكبير بزوجته مربوحة، والملل الذي أصابهما، ما يجعل مربوحة تشك في أمر الكبير، لكن شقيقه دوني يتدخل لفض الخلافات بينهما.