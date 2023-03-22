القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2023

يبحث جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن موعد عرض مسلسلها الجديد، والقنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في رمضان 2023

ويُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث مسلسل ضرب نار

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.