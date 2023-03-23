مصرع شاب خلال لعبه بسكوتر في الغربية.. «صدمته سيارة رفقة صديقه»

لقي شاب مصرعه أثناء لعبه في الشارع بسكوتر، مع صديق له، في منطقه علم الروم الشعشاعي بمدينة مرسى مطروح، بعد أن صدمتهما سياره أثناء اللعب على الطريق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

اسم الجثة والمصاب

واستقبلت، منذ قليل، مستشفى مطروح العام ضحايا أول حادث في أول أيام شهر رمضان 2023، وهما شريف إبراهيم صابر، 38 سنة، من علم الروم، مصابا باشتباه كسر في قاع الجمجمة، وكسر في القدم اليمني، ولفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي، وتميم محمد مراجع، 20 سنة، من علم الروم، يعاني من اشتباه نزيف داخلي، وكسر في قاع الجمجمة، وجرى وضعه تحت الملاحظة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.