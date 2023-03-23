يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة وon في رمضان 2023، الذي يخوض به المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة وon في رمضان 2023

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023، ستكون بشكل يومي في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، وسيشاهد الجمهور من خلالها التطور في أحداث العمل.

ويعرض مسلسل سره الباتع أيضًا، عبر شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، واليوم تُعرض الحلقة الثانية لمعرفة اللغز الذي كشفه «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي عن مقام السلطان حامد.

أحداث مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع، يدور حول حقبتين من الزمن، الأولى هي فترة الحملة الفرنسية، والثانية هي عصرنا الحالي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وغيرهم، ومن إخراج خالد يوسف.