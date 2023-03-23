مواقيت الصلاة في محافظة دمياط اليوم الخميس 23-3-2023، تشهد نسب بحث كبيرة من جانب المسلمين، مع أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة دمياط اليوم الخميس 23-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط اليوم

وتأتي مواقيت الصلاة في محافظة دمياط اليوم الخميس 23-3-2023، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، وبحسب إمساكية رمضان 2023، فإنّ موعد أذان الفجر والسحور في أول أيام رمضان بمحافظة دمياط، سيكون على النحو التالي، وفق هيئة المساحة المصرية.

- السحور الساعة: 2:05 صباحا.

- الإمساك الساعة : 4:05 صباحا.

- الفجر الساعة: 04:25 صباحا.

- الشروق الساعة 5:53 صباحا.

- الظهر الساعة: 11:59 ظهرا.

- العصر الساعة : 3:28 مساء.

- المغرب الساعة : 6:06 مساء

- العشاء الساعة: 7:25 مساء.

- مدة ساعات الصوم: 13:54 ساعة.

محافظة دمياط استعدادات لاستقبال رمضان

في سياق متصل، أنهت محافظة محافظة دمياط، استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم مع أول أيام شهر رمضان 2023، اليوم، وتزيّنت المساجد الكبرى في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وأول صلاة تراويح عقب صلاة العشاء مساء الأربعاء، وتستمر أعمال المتابعة لجميع المساجد في مراكز ومدن المحافظة.