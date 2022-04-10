مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة دمياط

يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 رمضان في محافظة دمياط، لاختلاف مواقيت الصلاة في المحافظات عن مواعيدها في القاهرة بضع دقائق، وتصل عدد ساعات الصيام في دمياط اليوم الأحد، إلى 14 ساعة و36 دقيقة.

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم الأحد تاسع أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:17 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، ووفقا للهيئة العامة للمساحة، أي قبل دقيقة من موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة، التي يُرفع أذان المغرب فيها عند الساعة 6:18 مساء.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

وبحسب منشور مديرية الأوقاف بدمياط، الذي عممته على مساجد المحافظة، يأتي موعد أذان المغرب اليوم الأحد التاسع من شهر رمضان المبارك حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط قبل موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلى لمحافظة القاهرة الذي يرفع عند الساعة 6:19.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان في دمياط

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:18 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد 10 إبريل 2022

- موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:19 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:39 مساءً.