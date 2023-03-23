الرئيس السيسي من العاصمة الإدارية: أشكر الإيد العفية التى حولت الصحراء إلى حاجة تانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحاضرين على مائدة السحور مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة: «كل سنة وأنتوا طيبين، وأرجوا إن احنا منكنش أثقلنا عليكم وحرمنا الأسر من سحور أول يوم، وكان من المهم نكون موجودين مع بعض في مناسبة جميلة زي كده».

السيسي: إن شاء الله تكون أيامنا طيبة وجميلة

وأضاف «السيسي»، خلال وصوله للعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لافتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي: «كل سنة وأنتوا طيبين، ودايما إن شاء الله تكون أيامنا طيبة وجميلة وفيها كرم من ربنا سبحانه وتعالي، مش عايز أعطلكم أكثر من كده».

واستطرد: «بشكر الشباب والأيد العفية اللي عملت الأعمال الرائعة على مدار السنين اللي فاتت، ربنا يديكم الصحة وكملوا، وزي ما اتقال الأرض كانت صحراء ومكنش فيها حاجة، وشوفوا الدنيا بقت عاملة لإزاي، بفضل الله وبفضل مجهودكم، وكل سنة وأنتوا طيبين».