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الرئيس السيسي يصل العاصمة الإدارية ويستمع لمتسابقي «الدوم»

كتب:

محمد متولي
02:16 ص | الخميس 23 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لافتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وفور وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة، كان في استقباله الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وبعد وصوله بقليل، استقبله عدد من متسابقي مسابقة «الدوم» لاكتشاف المواهب، كان منهم مصطفى ذكري، الذي قال له: «شيء أسعدني جدا إني اقف قدام حضرتك السنة دي وكل سنة وأنت طيب»، ومن ثم بدأ في الغناء.

ومع انتهائه، قدم أحد الشباب من متسابقي الدوم من حلايب وشلاتين، أغنية «مدد يا رسول الله».

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