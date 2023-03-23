الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مركز مصر الثقافي الإسلامي، وذلك بعد إنهائه سحوره مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة قبيل الافتتاح.

معلومات عن مركز مصر الثقافي الإسلامي

ويعد مركز مصر الإسلامي إنجازًا كبيرًا، ومن أهم المشروعات التي أنشأت في العاصمة الإدارية الجديدة، بأحدث الإمكانيات العالمية، ليكون بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، ويعد هذا المركز من المراكز الثقافية المهمة في مصر وأفريقيا أيضًا.

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في استقبال الرئيس

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لافتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، وكان في استقباله الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وبعد وصوله بقليل، استقبله عدد من متسابقي مسابقة «الدوم» لاكتشاف المواهب، كان منهم مصطفى ذكري، الذي قال له: «شيء أسعدني جدا إني اقف قدام حضرتك السنة دي وكل سنة وأنت طيب»، ومن ثم بدأ في الغناء.

وحيا الرئيس الحضور كافة على مائدة السحور التي جهزت خصيصا لهم، وقال الرئيس السيسي، في كلمته للحاضرين على مائدة السحور مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة: «كل سنة وأنتوا طيبين، وأرجو إن احنا منكنش أثقلنا عليكم وحرمنا الأسر من سحور أول يوم، وكان من المهم نكون موجودين مع بعض في مناسبة جميلة زي كده».