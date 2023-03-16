«التضامن» تنتقل إلى العمل من مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، انتقلت بشكل فعلي للعمل من المقر الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة، ونقل بقية القطاعات تدريجيا حتى نهاية الشهر الجاري، مع اعتبار أنّ الإدارات القائمة على خدمة الجماهير اليومية، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية ستمارس عملها من مقر الوزارة بالعجوزة في الوقت الحالي.

تحديث وتطوير لنظم العمل الإدارية

وأكدت وزارة التضامن، أنّ الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية للعمل الحكومي، بما تتضمنه من تحديث وتطوير لنظم العمل الإدارية والتحول الرقمي والربط الشبكي الأفقي بين الوزارة وكياناتها العديدة، ورأسيا بين الوزارة ومستوياتها الإدارية المختلفة المحافظات والمراكز والقرى.

وأضافت وزارة التضامن، أنّ الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتدريب وتأهيل العنصر البشري بالوزارة، استعدادا لنقل الموظفين والذين تم نقل أعمالهم إلى العاصمة الإدارية تباعا، ليكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم.

انتظام سير العمل والعاملين

وعقدت وزارة التضامن أولى اجتماعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات العمل في الوزارة، ووفد من وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئاسة مجلس الوزراء في إطار متابعة عمليات التحول الرقمي في ظل بدء العمل رسميا من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وتم تفقد قطاعات العمل بمقر العاصمة لتتابع انتظام سير العمل والعاملين.

وأثنت وزارة التضامن، بشدة، على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في إنجاز هذا العمل الذي انعكس في تطوير البنية الهندسية والتكنولوجية والمعلوماتية لنقلة حضارية نوعية يصبو إلى تحقيقها رئيس الجهورية ويوجه أجهزة الدولة نحو تحقيقها لتقديم الخدمات الجيدة والمستحقة للمواطن المصري ولتعزيز قواعد الكفاءة والشفافية والمساءلة.

كما جرى التأكيد على أهمية تنفيذ العنصر البشري لتحسين كفاءة الأداء ومواءمته مع رؤية التطوير المرتقبة، وجرى تنفيذ ورشة عمل مكثفة للمنتقلين بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن كيفية استخدام البيئة التكنولوجية بالمقر الجديد من حيث التطبيقات التخصصية والتشاركية والأرشيف الإلكتروني وغيرها من النظم الحديثة التي طورتها بدقة عالية إدارة النظم بوزارة الدفاع.