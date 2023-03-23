مواعيد عرض مسلسل حمدلله على السلامة بطولة يسرا الحلقة الأولى، ستكون عقب صلاة المغرب على شبكة قنوات cbc، وهو العمل الكوميدي الثاني على التوالي للفنانة يسرا بعد أحلام سعيدة، الذى قدمته العام الماضي من إنتاج شركة العدل جروب.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

مواعيد عرض مسلسل حمدلله على السلامة بطولة يسرا الحلقة الأولى، ستكون فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة عبر قناة cbc، وبعدها بساعة على قناة cbc دراما

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أما تردد القناة الناقلة لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا وهو

- تردد 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

أحداث وقصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي.

أما قصة المسلسل تدور حول شخصية دكتورة تجسدها الفنانة يسرا، وتعود من الخارج من أجل استلام الميراث.