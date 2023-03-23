فرص عمل بالساحل الشمالي برواتب تصل إلى 4500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجة شركة سيركل كي لشغل وظائف خاصة بالساحل الشمالي.

يوم مفتوح من وزارة الشباب

العنوان: 14 شارع محمد سعيد الحلواني صلاح سالم آخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفى الجلاء العسكري يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

وتطلب الشركة الوظائف الأتية:

1. ويتر عدد ساعات العمل 12 ساعة

2. كاشير عدد ساعات العمل 12 ساعة

3. بارستا (خبرة لا تقل عن سنة) عدد ساعات العمل 12 ساعة

4. مساعد شيف (خبرة لا تقل عن سنة) عدد ساعات العمل 12 ساعة

5. نظافة عدد ساعات العمل 12 ساعة

أماكن العمل

الساحل الشمالي (يوجد سكن ومواصلات)

الشروط المشتركة

جميع المؤهلات (متوسط - عالي)

الحد الأقصى للسن 35 سنة

المميزات والحقوق

راتب صافي من 3500 إلى 4500 جنيه.

تأمينات طبية واجتماعية

عدد 26 يوم عمل و4 أيام إجازة (يتم توفير السكن فقط ومواصلات داخلية من الفرع الى السكن ومن السكن إلى الفرع

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان المذكور أعلاه، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.