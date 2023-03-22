تفاصيل وظائف القوى العاملة بالقليوبية.. 127 فرصة برواتب تبدأ من 3500 جنيه

أعلنت محافظة القليوبية اليوم، تفاصيل توفير وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، حيث جرى فتح باب التقدم لعدد 127 وظيفة جديدة، منها عددا من الوظائف لذوي الهمم، بمرتبات تبدأ من 3500 جنيه في 6 شركات من القطاع الخاص، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، ودون مؤهل، برواتب مجزية وتأمينات.

«الوطن» تستعرض وظائف القوى العاملة الجديدة بمحافظة القليوبية بالقطاع الخاص، في إطار جهود المديرية لتوفير وظائف للحد من البطالة وشروط الوظائف الجديدة ونوعيتها وتخصصاتها.

خريطة وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

أوضح بيان محافظة القليوبية، بشأن وظائف القوى العاملة بالقليوبية برئاسة إيمان السيد وكيل الوزارة، أنه تقرر فتح باب التقدم للوظائف المتاحة كالتالي:

- شركة ستايل جروب مزلقان أبو المعاطي نوى شبين القناطر القليوبية الرقم التأميني: 2311641 المدير المسئول أمجد رفقى جرجس، ت: 01114944949 وتطلب:

5 عامل تسويق

5 عامل جودة

10 عامل سنجر

10 عامل اوفر

10 عامل إنتاج

5 عامل كوع

الشروط: مؤهل عال- فوق المتوسط- متوسط السن 30 سنة- خبرة 1: 5 سنوات الراتب: 3500 جنيه.

- الشروق للكيماويات منطقة الشروق الصناعية أبوزعبل الخانكة القليوبية، الرقم التأميني: 1919948 المدير المسئول إبراهيم شكري، ت: 01001015365

2 محاسب - ب . تجارة

الشروط: السن 30: 40 سنة – خبرة 5 سنوات

الراتب: 3500 جنيه

- زد تو داتا برج القدس شارع الرياح التوفيقي، أتريب بنها- القليوبية الرقم التأميني: 3319777 المدير المسئول إيهاب عبد الله، ت: 01065777581 وظائف

7 مهندس

2 محلل بيانات

3 مبرمج

رئيس قسم برمجيات

الشروط : مؤهل عالي والسن 23: 30 سنة- خبرة 1: 3 سنوات والراتب حسب المقابلة.

- هلا سويت للصناعات الغذائية طحانوب شبين القناطر- القناطر القليوبية الرقم التأميني: 2983499 المدير المسئول شريف حسنى: 01008212421، وظائف:

20 عامل إنتاج

5 مندوب مبيعات

أمين مخزن

الشروط: مؤهل عالى و متوسط والراتب حسب المقابلة

- تراست للتصنيع الهندسي الرقم التأميني: 1247842 المدير المسئول: تامر محمد، ت: 01066621118 الجبل الاصفر - المنطقة الصناعية – أمل الخانكة

2 مراقب أمن

مراقب سلامة وصحة مهنية

2 عامل تغليف

2 عامل خدمات

الشروط: شهادة تخرج فوق المتوسط ومتوسط، السن من 18 إلى 28، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، والراتب حسب المقابلة، والوظائف لذوي الهمم استيفاء نسبة الـ5%

- دانتيل سلامتكس المنطقة الصناعية «بلوك 13024 ق 14 10 العبور القليوبية»، الرقم التأميني: 2205385 المدير المسئول: علاء الجوهري، ت: 01227900533 وتطلب وظائف

2 موظف تكنولوجيا - it - خبرة سنوات

2 موظف مبيعات - خبرة 5 سنوات

15 فحص منسوجات - إناث

15 عمال انتاج نسيج

الشروط: مؤهل عالى فوق المتوسط ومتوسط، السن من 18 إلى 28 سنة، خبرة 2 : 5 سنوات والراتب حسب المقابلة

مقر تقديم طلبات التقدم لوظائف القوى العاملة بالقليوبية

أوضح البيان، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية، التقدم بديوان عام وزارة القوى العاملة أو بديوان عام مديرية القوى العاملة بالقليوبية، بمقرها في بنها كورنيش النيل، مبنى مجمع المصالح الحكومية خلف ديوان عام المحافظة.