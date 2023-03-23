«معلومات المناخ»: طقس ربيعي في أول يوم رمضان.. وأمطار خفيفة على الدلتا

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ طقس اليوم الأول في شهر رمضان، سيكون ربيعيا مائل للحرارة شمالا حار جنوبا، مع بعض مناوشات الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الدلتا ووسط سيناء ومدن القناة.

تقلبات جوية وأمطار يومي الجمعة والسبت

وأضاف في تصريحات خاصة، اليوم، أنّه من المتوقع حدوث تقلبات وأمطار يومي الجمعة والسبت، مع وجود تذبذبا كبيرا في درجات الحرارة ما بين حرارة الجمعة المرتفعة، وانخفاضها المفاجيء يوم السبت.

وأشار إلى وجود نشاطا ملحوظا في الرياح يوم السبت، والتي تتركز على مناطق الصعيد والصحراء الغربية، وتكون محملة بالرمال والأتربة على مناطق الوادي الجديد وجنوب الصعيد، وهو ما يتسبب في حالة مضطربة وتأثيرات على التراكيب المحصولية الحالية.

عودة الأجواء الباردة ليلاً أيام السبت والأحد والأثنين

ولفت إلى عودة الأجواء الباردة ليلا أيام السبت والأحد والأثنين، وهي فترة تقلبات مناخية في فترة حرجة من عمر المحاصيل الحالية، ما يتطلب المتابعة لما يصدر من توصيات وتنبيهات واحتياطات.

التوقف عن ري المحاصيل في الدلتا والوجه البحري

وأكد على ضرورة التوقف عن الري لكل المحاصيل بمناطق الدلتا والوجه البحري، بما فيها القمح والبطاطس وغيرها، والتوقف عن زراعة محاصيل العروة الصيفية أيضا، في مناطق الوجه البحري للذرة وعباد الشمس والسمسم والفول السوداني.