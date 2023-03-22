درجات الحرارة غدا وحالة الطقس في أول أيام رمضان.. أمطار على القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن درجات الحرارة غدا وحالة الطقس في أول أيام رمضان الموافق الخميس 23 مارس، وفقا لما أعلنت عنه دار الإفتاء في بيان لها أمس الثلاثاء بعد استطلاع ورؤية هلال شهر رمضان.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، بينما يكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا وحالة الطقس في أول أيام رمضان

وفق بيان الأرصاد بشأن درجات الحرارة غدا وحالة الطقس في أول أيام رمضان، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن يشهد طقس غدا حالة من نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة غدا كالتالي:

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 26 - 16

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 27 - 14

- كفر الشيخ 26 - 15

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 28 - 14

- السويس 27 - 13

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 07

- كاترين 20 - 09

- الطور 26 - 13

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 24 - 14

- السلوم 25 - 13

- سيوة 27 - 14

- رأس غارب 27 - 16

- الغردقة 26 - 14

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 25 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 28 - 13

- بني سويف 29 - 12

- المنيا 30 - 10

- أسيوط 30 - 12

- سوهاج 31 - 13

- قنا 31 - 13

- الأقصر 30 - 14

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 34 - 15

- أبو سمبل 30- 15