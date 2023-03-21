سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في البنوك

على المستوى العالمي، يشهد سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 21-3-2023، حالة تذبذب واضحة، بسبب القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، الذي عمل من خلاله على رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ويتوقع المستثمرون بالقطاعات المالية والاقتصادية العالمية، أن يعمل قرار السياسة الفيدرالية الأمريكية خلال الساعات المقبلة، على تقديم زيادة أكثر اعتدالًا لأسعار الفائدة، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، حتى تستطيع تخفيف الضغوط التضخمية الحالية على سعر الدولار، وتحقيق الاضطراب المصرفي الأخير.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

على المستوى المحلي فقد حافظ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 21-3-2023، على استقراره في البنوك وذلك مع بداية التدولات الصباحية، وفق ما أعلنت عنه منذ قليل المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، كما يلي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر صرف الدولار 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

التجاري الدولي بـ30.85 جنيه لشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

قناة السويس اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يجل ايلوم نحو، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.