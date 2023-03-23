موعد أذان المغرب أول أيام رمضان في جنوب سيناء

قال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء إن مواعيد الصلاة في المحافظة مختلفة عن باقي المناطق بل تختلف من مدينة إلى أخرى في جنوب سيناء، بالنظر إلى أنها تقع في شمال شرق مصر وبالتالي تقع علي خطوط مختلفة عن باقي المحافظات.

أذان المغرب في طابا

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء أن موعد أذان المغرب في مدينة طابا المصرية اليوم الخميس الساعة 5:53 مساء وهي أول مدينة في جنوب سيناء تفطر، لأنها تقع على خط طول مختلف وهي أول مدينة تصوم.

أذان المغرب في شرم الشيخ

شرم الشيخ تسبق مدينة القاهرة بنحو 13 دقيقة في أذان المغرب حيث يؤذن المغرب اليوم الخميس في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:55 مساء.

أذان المغرب في سانت كاترين

مدينة سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في محافظة جنوب سيناء التي تقع بين الجبال ولا تطل على ساحل، موعد أذان المغرب في مدينة سانت كاترين اليوم الخميس الساعة 5:57 مساء.