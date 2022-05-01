مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان في سوهاج

يبحث المصريون عن موعد أذان المغرب اليوم الأحد 30 رمضان، وهو اليوم المتمم لشهر رمضان المعظم، ويستعد الجميع لاستقبال عيد الفطر المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان بسوهاج

وسيكون موعد أذان المغرب اليوم 30 رمضان بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 6 و25 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج 30 رمضان

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:16 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العَصر الساعة 3:21 مساءً.

- موعد أذان المَغرب الساعة 6:25 مساءً.

- موعد أذان العِشاء في الساعة 7:46 مساءً.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 30 رمضان بمركز جرجا

يرفع أذان المغرب اليوم الأحد 30 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 6 و24 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم 30 رمضان بمركز جرجا

موعد أذان الفجر الساعة 45: 3 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:15 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

- موعد أذان العَصر الساعة 3:20 مساءً.

- موعد أذان المَغرب الساعة 6:24 مساءً.

- أذان العِشاء في الساعة 7:45 مساءً.

عدد ساعات الصيام في محافظة سوهاج الأحد 30 رمضان

يستمر صيام يوم 30 رمضان في محافظة سوهاج لـ15 ساعة لأول مرة منذ بداية الشهر الكريم.