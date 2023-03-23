عامل يصيب «ترزي» بسلاح أبيض لخلافات مالية في سوهاج

أصيب ترزي في العشرين من عمره بـ«جرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليسرى»، إثر تعدي عامل عليه بسلاح أبيض أثناء تواجدهما بشارع كورنيش النيل الغربي، دائرة قسم أول سوهاج، وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات مالية بينهما.

مصاب بجرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليسرى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إشارة اشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لقسم شرطة أول سوهاج، تفيد بوصول «مصطفى ف ا ع»، 25 عاما، ترزي، ويقيم دائرة مركز سوهاج، مصابًا بـ«جرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليسرى»

إخطار مدير أمن سوهاج

وأفاد والده «فوزي ا ع ا» 46 عامًا، عامل بأجر، ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو «فراج م ف ع» 38 عاما، عامل بأجر، ويقيم دائرة القسم، بالتعدي على نجله بسلاح أبيض أثناء تواجدهما بشارع كورنيش النيل الغربي، دائرة القسم وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.