ضبط 5 أشخاص في مشاجرة بدار السلام بسوهاج

شهدت قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة، ما أدى إلى إصابة شخصين، وتم ضبط 5 أشخاص مشاركين فيها والسلاح المستخدم في المشاجرة.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام بين طرفين بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين أحدهما بطلق ناري وتم ضبط المشاركين فيها.

وجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سالم قبلي

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنها طرف أول «محمد ح ع ع» 34 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، وتم نقله للمستشفى، و«شريف ا م ع» 22 سنة عامل، و«محمد س م ع» 19 سنة عامل، وطرف ثان «هشام م ع م» 28 سنة عامل مصاباً بكدمة وتورم بالركبة اليسرى، و«محمد ع م» 72 سنة بالمعاش، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني، بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب واتهم الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.