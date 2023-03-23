إصابة «بقال» بسبب خلافات المصاهرة في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، قيام عاملين بالاعتداء على نجل عمومتهما بالضرب باستخدام عصا شوم، ما أدى إلى إصابته بفروة الرأس بسبب خلافات المصاهرة فيما بينهم، بدائرة المركز، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «أحمد م ح ع» 42 سنة، تاجر بقالة مصابًا بجرح بفروة الرأس.

إصابته بسبب خلافات المصاهرة

بسؤال زوجته المدعوة «رضا ا ح م» 41 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية اتهمت كلًا من «خالد ج ع ع» 36 سنة، عامل، ونجل عمومته «الحسين ج م ع» 33 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على زوجها المذكور بعصا شوم كانت بحوزة الأول وإحداث إصابته، بسبب خلافات المصاهرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول الأداة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق